شوبير يكشف موقف مصابي الأهلي من مباراة بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف مصابي الأهلي من المشاركة في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية : الثلاثي ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد شكري، سيشاركون في التدريبات الجماعية عقب مباراة بيراميدز وبالتالي سيتم استبعادهم من قائمة اللقاء”.

وتابع : إما بالنسبة بموقف إمام عاشور فقد اكتمل التعافي من الإصابة بنسبة 100% ، والاعب يرغب في اللعب .

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل، وسط ترقب لقمة الجولة بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

ويواجه النادي الأهلي منافسه بيراميدز، بينما يحل الزمالك ضيفا على منافسه وادي دجلة.

وشهدت مباريات الجولة الرابعة، عدد من المفاجات أبرزها سقوط الأهلي في فخ التعادل أمام غزل المحلة ، وكذلك خسارة بيراميدز أمام مودرن سبورت ، بينما حقق الزمالك فوزا صعبا على منافسه فاركو بنتيجة هدف دون رد.