شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
مفتي الجمهورية : نشر البلوجرز للمحتوى غير الأخلاقي جريمة شرعًا وقانونًا
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات
مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 1500 طن مساعدات في قافلة زاد العزة الـ24 إلى غزة
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز
محمد شيمي: نرحب بمزيد من الاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير يكشف موقف مصابي الأهلي من مباراة بيراميدز

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف مصابي الأهلي  من المشاركة في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية : الثلاثي ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد شكري، سيشاركون في التدريبات الجماعية عقب مباراة بيراميدز وبالتالي سيتم استبعادهم من قائمة اللقاء”.

وتابع : إما بالنسبة بموقف إمام عاشور فقد اكتمل التعافي من الإصابة بنسبة 100% ، والاعب يرغب في اللعب .

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل، وسط ترقب لقمة الجولة بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

ويواجه النادي الأهلي منافسه بيراميدز، بينما يحل الزمالك ضيفا على منافسه وادي دجلة.

وشهدت مباريات الجولة الرابعة، عدد من المفاجات أبرزها سقوط الأهلي في فخ التعادل أمام غزل المحلة ، وكذلك خسارة بيراميدز أمام مودرن سبورت ، بينما حقق الزمالك فوزا صعبا على منافسه فاركو بنتيجة هدف دون رد.

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

اليقين بالله

أسرار اليقين بالله .. مراتبه وأنواعه وكيفية الوصول إليه

الغيبة والنميمة

كيف يكون الاستغفار لمن اغتبته ؟ .. علي جمعة ينصح بهذا الأمر

الإفتاء

ما حكم من لا يقدر على دفع كفارة الحلف؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

أسعار السيارات

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللانشون فى البيت

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

