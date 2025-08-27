قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
مفتي الجمهورية : نشر البلوجرز للمحتوى غير الأخلاقي جريمة شرعًا وقانونًا
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات
مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 1500 طن مساعدات في قافلة زاد العزة الـ24 إلى غزة
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز
محمد شيمي: نرحب بمزيد من الاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
بالصور

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

عزة عاطف

أكد المستشار “أسامة أبو المجد” رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات المصري يشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مع اختفاء شبه تام لظاهرة "الأوفربرايس" التي أرهقت المستهلكين خلال السنوات الماضية.

انخفاض جديد في أسعار السيارات الفاخرة

وقال أبو المجد لـ صدى البلد، إن هناك تخفيضات جديدة ستشهدها السيارات التي تتراوح أسعارها بين مليون ونصف وثلاثة ملايين جنيه، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الخفض إلى ما لا يقل عن 5% خلال الفترة المقبلة.

تراجع أسعار المستعمل بين 5 و10%

وفي سياق متصل، أشار المستشار أسامة أبو المجد في تصريحاته لموقع صدى البلد، إلى أن سوق السيارات المستعملة لن يكون بعيدًا عن موجة الانخفاضات، حيث ستتراجع أسعار السيارات التي تتراوح قيمتها بين 700 ألف جنيه ومليون ونصف بنسب تتراوح من 5% إلى 10%.

انخفاض جديد في أسعار السيارات الفاخرة الأوفربرايس شهادة نزاهة للسوق

وشدد المستشار أسامة أبو المجد في تصريح آخر لموقع صدى البلد، على أن اختفاء ظاهرة الأوفربرايس يعد "شهادة براءة ذمة للتجارة" ويعكس شفافية قطاع السيارات في مصر.

وأضاف أن وفرة المعروض من السيارات، وافتتاح المصانع الجديدة، وتوطين الصناعة الوطنية، بجانب استقرار سعر الدولار، كلها عوامل ساهمت في خفض الأسعار بشكل ملحوظ.

وأوضح أن معادلة السوق باتت واضحة: كلما زاد المعروض واشتدت المنافسة، انخفضت الأسعار، وهو ما يشير إلى مرحلة جديدة أكثر توازنًا وعدالة للمستهلك والمستورد على حد سواء.

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

