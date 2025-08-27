انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

أكد المستشار “أسامة أبو المجد” رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات المصري يشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مع اختفاء شبه تام لظاهرة "الأوفربرايس" التي أرهقت المستهلكين خلال السنوات الماضية.

انخفاض جديد في أسعار السيارات الفاخرة

وقال أبو المجد لـ صدى البلد، إن هناك تخفيضات جديدة ستشهدها السيارات التي تتراوح أسعارها بين مليون ونصف وثلاثة ملايين جنيه، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الخفض إلى ما لا يقل عن 5% خلال الفترة المقبلة.

تراجع أسعار المستعمل بين 5 و10%

وفي سياق متصل، أشار المستشار أسامة أبو المجد في تصريحاته لموقع صدى البلد، إلى أن سوق السيارات المستعملة لن يكون بعيدًا عن موجة الانخفاضات، حيث ستتراجع أسعار السيارات التي تتراوح قيمتها بين 700 ألف جنيه ومليون ونصف بنسب تتراوح من 5% إلى 10%.

انخفاض جديد في أسعار السيارات الفاخرة الأوفربرايس شهادة نزاهة للسوق

وشدد المستشار أسامة أبو المجد في تصريح آخر لموقع صدى البلد، على أن اختفاء ظاهرة الأوفربرايس يعد "شهادة براءة ذمة للتجارة" ويعكس شفافية قطاع السيارات في مصر.

وأضاف أن وفرة المعروض من السيارات، وافتتاح المصانع الجديدة، وتوطين الصناعة الوطنية، بجانب استقرار سعر الدولار، كلها عوامل ساهمت في خفض الأسعار بشكل ملحوظ.

وأوضح أن معادلة السوق باتت واضحة: كلما زاد المعروض واشتدت المنافسة، انخفضت الأسعار، وهو ما يشير إلى مرحلة جديدة أكثر توازنًا وعدالة للمستهلك والمستورد على حد سواء.