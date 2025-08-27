قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
رياضة

البعثة المصرية للفروسية تضيف ميداليتين جديدتين في العين 2025

منار نور

واصل فرسان الأولمبياد الخاص المصري تألقهم في مسابقة الفروسية الاقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقامة بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحوا في إضافة ميداليتين جديدتين في مسابقات الركوب الإنجليزي.

استطاعت الفارسة آية شلتوت تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية والفارسة آلاء عبد العزيز المركز الثالث والميدالية البرونزية بينما حقق الفارس رافائيل كريم المركز الرابع والفارس أحمد سعفان المركز الخامس في نفس ذات السباق.

وبهذا الإنجاز، يرتفع رصيد البعثة المصرية من الميداليات الي ٦ ميداليات ٣ ذهبيات وفضية وبرونزيتين لتؤكد مرة أخرى ريادتها وحضورها القوي في هذه المسابقة  الإقليمية المميزة.


وفي هذا السياق، أشاد الوزير المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، بما حققته البعثة المصرية حتي اليوم مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس الإعداد الجيد والدعم المستمر لأبطال مصر، مشددًا على أن ما يقدمه اللاعبون من إنجازات إنما هو رسالة فخر وإلهام للمجتمع بأسره.

ووجه محمود الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها الكبير والمتواصل لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري واستصدراها لقرار سفر البعثة وتذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الاجراءات اللازمة لسفر البعثة ومشاركتها بسلامة والذي كان له بالغ الأثر في تمكين اللاعبين من تحقيق هذه الإنجازات.

ومن المقرر أن تستكمل اليوم نهائيات مسابقات عمل الممرات المتعرجة بمشاركة الفرسان الاربعة وهي آخر سباق يشارك فيه فرسان وفارسات مصر في تلك المسابقة الهامة .

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

البلوجر مداهم

رفض استئناف البلوجر مداهم واستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

مجلس الدولة

مجلس الدولة يعلن موعد إجراءات تعيين المندوبين المساعدين دفعتى 2020-2021

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

بالصور

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

لمحبي الحيوانات الأليفة.. نصائح لتجنب الحساسية من القطط

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

