النيابة العامة تُشيد بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة

أشادت النيابة العامة بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة مؤكدة أنه سلوك إيجابي منهم وتهيب بالمواطنين بالاكتفاء بالابلاغ عن مقاطع الفيديو التي تحتوى مضمونا مجرما دون نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي، الخاصة برصد وتحليل وتلقي بلاغات المواطنين حول المقاطع المصورة المنتشرة في مختلف ربوع الجمهورية، والتي قد تتضمن محتوى مُجرمًا قانونًا، وذلك عبر المركز الإعلامي للنيابة العامة، من خلال الرقم المُعلن على الصفحات الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي منذ مطلع شهر مايو الماضي؛



فقد أثمرت هذه المبادرة، ومنذ إطلاقها، تفاعلًا إيجابيًا واسعًا من جموع المواطنين، انعكس في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، وأسهم في ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية، وإطلاق رسائل تحذير واضحة تؤكد ضرورة الالتزام بالمسلك المنضبط في الطرق والأماكن العامة.



وتؤكد النيابة العامة أن أي تجاوزات قانونية ستكون محل رصد ومساءلة، سواء ضُبطت عبر قنوات الإبلاغ المعتادة، أو رُصدت من خلال كاميرات المراقبة، أو وُثِّقت بواسطة المقاطع المصورة التي تُسجَّل في الغالب حال ارتكاب تلك الأفعال.



وإذ تُشيد النيابة العامة بالسلوك الإيجابي الذي انتهجه المواطنون في الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع، لما كان له من أثر بالغ في الحد من التجاوزات بالطرق والأماكن العامة، فإنها تهيب بالجميع الاستمرار في هذا النهج البناء، مع الاكتفاء بالإبلاغ عبر المنظومة المشار إليها، دون نشر المقاطع على صفحات التواصل الاجتماعي، لما قد يُشكِّله هذا النشر من جريمة بحق الناشر، فضلًا عن تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري.