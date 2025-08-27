قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
محافظ المنيا: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
بمبلغ 30 مليون دولار .. كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في غزة
صفاء أبو السعود تدعم الحرف اليدوية التراثية في جناح المجلس القومي للمرأة
إعداد خارطة طريق| «الوطنية للصحافة» تناقش الخطة القومية لتطوير المحتوي الإعلامي
مدبولي يكشف الحقيقة كاملة: مطارات مصر ليست للبيع
مفتي الجمهورية يتوجه إلى ماليزيا للمشاركة في القمة الدولية للقيادات الدينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفى الدخلة بالوادي الجديد بعد إصلاح الأعطال

جهاز الاشعه
جهاز الاشعه
منصور ابوالعلمين

قال شريف صبحي وكيل وزارة الصحه بالوادي الجديد إن شركة سيمنز المسؤولة عن الصيانة قامت  بإصلاح العطل بجهاز الأشعة المقطعية (سيمنز ١٦ مقطع)، وذلك بعد نجاحها مؤخرًا في إصلاح جهاز الأشعة المقطعية (٢ مقطع) بالمستشفى ذاته.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان – الإدارة العامة للأشعة، وهيئة الشراء الموحد، ومحافظة الوادي الجديد، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية التشخيصية للمرضى وتخفيف الأعباء عن المواطنين بمراكز المحافظة المختلفة.

وصرح الدكتور شريف صبحي أن تشغيل الأجهزة يعكس حجم الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الصحي بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدًا أن العمل جارٍ على رفع كفاءة جميع المنشآت الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتقدمة للمواطنين في كافة المراكز.

ياتي ذلك بناءا علي توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم ورعاية السيد اللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، تم تشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفى الداخلة

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد اشعه مقطعيه مستشفي الداخلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة

وزير الصناعة: النصر للمسبوكات تحقق 812 مليون جنيه مبيعات منذ إعادة التشغيل

جانب من الاجتماع

"حماية المنافسة" يواصل حملة "اعرف حقك" للتوعية بمخالفات الزي المدرسي

جانب من الاجتماع

خلال اجتماعه الطارئ.. مجلس غُرفة القاهرة يعتمد إقامة معرض أهلًا مدارس الرئيسي

بالصور

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

الفرح بقى جنازة.. وفاة إسراء عروس حلوان بسبب مركز تجميل

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد