تشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفى الدخلة بالوادي الجديد بعد إصلاح الأعطال

قال شريف صبحي وكيل وزارة الصحه بالوادي الجديد إن شركة سيمنز المسؤولة عن الصيانة قامت بإصلاح العطل بجهاز الأشعة المقطعية (سيمنز ١٦ مقطع)، وذلك بعد نجاحها مؤخرًا في إصلاح جهاز الأشعة المقطعية (٢ مقطع) بالمستشفى ذاته.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان – الإدارة العامة للأشعة، وهيئة الشراء الموحد، ومحافظة الوادي الجديد، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية التشخيصية للمرضى وتخفيف الأعباء عن المواطنين بمراكز المحافظة المختلفة.

وصرح الدكتور شريف صبحي أن تشغيل الأجهزة يعكس حجم الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الصحي بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدًا أن العمل جارٍ على رفع كفاءة جميع المنشآت الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتقدمة للمواطنين في كافة المراكز.

ياتي ذلك بناءا علي توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم ورعاية السيد اللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، تم تشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفى الداخلة