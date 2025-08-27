الأمن يفحص فيديو تعدي سائق توك توك على مواطن في قليوب

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله سائق توك توك يتعدى بالسب والضرب على أحد المواطنين، بدائرة قسم قليوب.

ووردت معلومات للواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، برصد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعدي سائق توك توك بالسب على أحد المواطنين، وتهديده بحرق سيارته.

وجار تحديد هوية المتورط في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كل أشكال الخروج عن القانون وضبط العناصر الإجرامية.