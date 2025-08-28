كريم شحاتة: أصوات في الأهلي تطالب بالتعاقد مع جوميز وطبيب الفريق يرفض مشاركة عاشور



أكد كريم حسن شحاتة مقدم برنامج كورة كل يوم على قناة الحياة أن هناك أصواتا داخل الأهلي تنادي برحيل ريبيرو وترشيح بعض المدربين أمثال التعاقد جوميز لخلافة ريبيرو .



وأضاف كريم شحاته أن الأهلي سوف ينتظر ما بعد لقاء بيراميدز قبل الدخول في أي مفاوضات مع المدربين خاصة أن الكابتن محمود الخطيب يرفض رحيل ريبيرو بعد ثلاثة مباريات في الدوري .

وأشار كريم شحاتة في برنامجه أن محمد يوسف المدير الرياضي عقد جلسة مع اللاعبين وطالبهم بعدم الحديث عن العقود وضرورة التركيز في الملعب خاصة أن النتائج صادمة للجمهور والإدارة .

وأوضح كريم شحاته أن إمام عاشور طلب المشاركة أمام بيراميدز بعد نتيجة الاشعة بالتئام كسر عظمة الترقوة ولكن الجهاز الطبي حذر من مشاركة اللاعب ولابد من منحه بعض الوقت واستغلال فترة التوقف الدولي لتجهيزه من خلال المباريات الودية .