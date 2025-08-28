لودر بـ 3 ملايين جنيه.. التحقيق مع عصابة الشرطة المزيفة بالجيزة

تحقق النيابة العامة بالجيزة في انتحال ٤ أشخاص صفة رجال شرطة للنصب على أحد الاشخاص في مبلغ ٣ ملايين جنيه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها ونشاط المتهمين في وقائع سابقة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة واستدراج أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحجة شراء لودر بقيمة 3 ملايين جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتفقوا مع المجني عليه على اللقاء لإتمام الصفقة، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتلقي القبض عليهم قبل إتمام عملية الاستيلاء على المبلغ.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.