رفع كفاءة الإنارة العامة بطريق «روينة – النطاف» بكفر الشيخ

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي غرب كفر الشيخ، جهودها لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشملت الأعمال تنفيذ صيانة ورفع كفاءة الإنارة بطريق روينة – النطاف، من خلال استبدال الكشافات المتهالكة بأخرى جديدة ذات إضاءة قوية وموفرة للطاقة، بالإضافة إلى مراجعة الأسلاك واللوحات الكهربائية لضمان تشغيل الشبكة بكفاءة وأمان.

وأكد إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب كفر الشيخ، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الإنارة بمداخل ومخارج القرى والشوارع الرئيسية، بما يحقق السيولة المرورية ويزيد من معدلات الأمان على الطرق، خاصة في الفترات الليلية.

ويأتي ذلك تحت إشراف ومتابعة رضا سعد، مسؤول الإنارة بحي غرب كفر الشيخ.