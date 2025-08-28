قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى.. متحدث الصحة: انتبهوا للفيروسات التنفسية
ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط
سعر الذهب في مصر يوم الخميس
أبرز مباريات اليوم الخميس 28-8-2025 والقنوات الناقلة
عودة الإيجار التمليكي رسميًا.. الحكومة تزف بشرى سارة لهذه الفئات
هل النبي محمد أول خلق الله؟.. علي جمعة: لـ5 أسباب بالأدلة
مفاجأة.. تعرف على سبب تراجع أسعار السيارات الزيرو والمستعملة
الرئيس الأرجنتيني ينجو من هجوم بالحجارة خلال تجمّع انتخابي قرب بوينوس أيرس
محافظات

رفع كفاءة الإنارة العامة بطريق «روينة – النطاف» بكفر الشيخ

رفع كفاءة الإنارة
رفع كفاءة الإنارة
محمود زيدان

 تواصل الأجهزة التنفيذية بحي غرب كفر الشيخ، جهودها لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشملت الأعمال تنفيذ صيانة ورفع كفاءة الإنارة بطريق روينة – النطاف، من خلال استبدال الكشافات المتهالكة بأخرى جديدة ذات إضاءة قوية وموفرة للطاقة، بالإضافة إلى مراجعة الأسلاك واللوحات الكهربائية لضمان تشغيل الشبكة بكفاءة وأمان.

وأكد إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب كفر الشيخ، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الإنارة بمداخل ومخارج القرى والشوارع الرئيسية، بما يحقق السيولة المرورية ويزيد من معدلات الأمان على الطرق، خاصة في الفترات الليلية.

ويأتي ذلك تحت إشراف ومتابعة رضا سعد، مسؤول الإنارة بحي غرب كفر الشيخ.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الإنارة العمومية

