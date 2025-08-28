قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن

ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريس الذكاء الاصطناعي لطلاب المدارس 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، معلومات كاملة تشرح تفاصيل تدريس الذكاء الاصطناعي لطلاب المدارس  :

  • سيتم إضافة مادة الذكاء الإصطناعي لدراستها في المدارس خاصة للصف الأول الثانوي .. كما تم دمج منهج الذكاء الاصطناعي، في بعض الصفوف الدراسية بمرحلة التعليم الأساسي، اعتبارًا من العام الدراسي (۲۰۲٦/٢٠٢٥)
  • مادة الذكاء الإصطناعي لن يتم إضافتها إلى المجموع الكلي للدرجات
  •  مادة الذكاء الإصطناعي ستكون مادة نجاح ورسوب، 
  • استعدادا لتدريس مادة الذكاء الإصطناعي .. وزارة التربية والتعليم تقوم بإعداد المعلمين والخبراء المتخصصين في البرمجة
  • وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أجرت دراسة شاملة حول تجارب بعض الدول الرائدة في مجال تدريس الذكاء الاصطناعي في التعليم الأساسي، لإستخلاص أبرز الممارسات الناجحة التي يمكن الاستفادة منها؛ لإدخال مناهج الذكاء الاصطناعي، بالمدارس المصرية
  • سيتم التركيز في منهج الذكاء الاصطناعي على الجوانب التطبيقية للذكاء الاصطناعي، مع إدراك أهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمختبرات المتخصصة، والعناية الشديدة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته الاجتماعية.
     
  • عزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق برامج متخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجة، والتي سوف تستهدف تعليم أساسيات البرمجة بطريقة سهلة وممتعة، تساعد على ترسيخ الفهم بين المعلمين والطلاب بالمدارس المصرية.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجيات وطنية تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مثل التعليم، والصحة، والصناعة والخدمات الحكومية؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتطوير الأداء المؤسسي.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وبناء مجتمع معرفي، تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتماما بالغا بمجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد الركائز الرئيسة لتطوير التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة المستقبل.

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة قامت بإعداد مصفوفة المعايير والمؤشرات الخاصة بمادة الذكاء الاصطناعي، لمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي

وكان قد ألقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محاضرة بجامعة اليابان للاقتصاد "نيهون كيزاي"، بالعاصمة اليابانية طوكيو، حول مستقبل التعليم الرقمي، وذلك ضمن فعاليات “حلقة البحث في علوم البيانات في عصر التحول الرقمي (DX)”.

وخلال المحاضرة، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف رؤية مصر في مجال التحول الرقمي وآفاق التعاون مع اليابان في هذا الشأن، مؤكدًا أن التكنولوجيا الرقمية تمثل أداة رئيسية لتوسيع فرص التعلم، وتجاوز الفوارق الجغرافية والاقتصادية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إلى أن الدولة المصرية قامت بتوزيع أجهزة لوحية مجانًا على طلاب المرحلة الثانوية، مع العمل على رفع جودة المحتوى الرقمي، والتوسع في دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وتحليل البيانات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي ليس استبدال المعلم بالتكنولوجيا، بل تمكينه من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية بناء قدرات المعلمين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتشجيعهم على التعلم الذاتي وتبادل الخبرات العالمية، مشيرًا إلى أن أطفال اليوم يمتلكون مهارات رقمية متقدمة، وهو ما يستلزم تطوير استراتيجيات التعليم بشكل شامل ومتكامل.

وفي ختام المحاضرة، أجاب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استفسارات المشاركين حول التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية لتطوير التعليم الرقمي، مؤكدًا حرص وزارة التربية والتعليم المصرية على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجالات تكنولوجيا التعليم والتعليم الدامج.

