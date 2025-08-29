برج الثور| حظك اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025..قد تواجه بعض الأوقات الصعبة

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونرصد لكم توقعات برج الثور اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.



توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

عليك أن تكون حذرًا جدًا في اتخاذ القرارات المهمة، عليك أن تكون أكثر استرخاءً وحذرًا في تعاملك. قد تشهد أيضًا أمرًا غير متوقع.

توقعات برج الثور مهنيا

قد تواجه بعض الأوقات الصعبة في مكان العمل، استخدم ذكائك ومهاراتك للتغلب عليها والنجاح، لا تتوتر تحت أي ظرف، فقد يستنزف ذلك طاقتك.

توقعات برج الثور عاطفيا

من الضروري أن تكون أكثر تفهمًا واهتمامًا بشريك حياتك، اقضِ وقتًا معًا وتحدثا عن مشاكلكما، هذا سيزيد من رضاكما.

توقعات برج الثور ماليا

ستستفيد ماليًا بشكل معتدل، الأرباح والنفقات متقاربة، عليك التفكير والتخطيط جيدًا للتحكم في أموالك.

توقعات برج الثور صحيا

كن هادئًا قدر الإمكان، وكن مرنًا في خططك، كن شجاعًا، وتعامل مع كل شيء بالطريقة التي تعرفها جيدًا. قد تشعر بصداع خفيف.