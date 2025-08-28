رئيسة القومي للمرأة تبحث مع مسئولة أممية سبل تعزيز التعاون وتنمية الأسرة المصرية

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ووضع الخطط المستقبلية لتعزيز جهود تمكين المرأة ودعمها على مختلف المستويات.

وقد شهد اللقاء حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي للهيئة في الدول العربية، والسيد محمد الناصري، كبير موظفي الهيئة، والسيدة مروة علم الدين، القائمة بأعمال المكتب القطري للهيئة في مصر، و رنا كريم مديرة برامج تمكين المرأة بالهيئة ، والسيدة سارة بارون، المساعدة الخاصة للمديرة التنفيذية، والمهندسة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيسة المجلس، و مي محمود، المديرة العامة لمركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، و شيرويت ابراهيم، المديرة العامة للإدارة العامة للتعاون الدولي.

رحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة سيما بحوث والوفد المرافق لها، مشيدة بالجهود التي تبذلها الهيئة الأممية على مستوى العالم في مجال تمكين المرأة، وأكدت أن الشراكة المثمرة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.. تعد نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي، حيث نجح الجانبان معًا في تنفيذ برامج نوعية ساهمت في تحقيق تقدم ملموس في قضايا التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة،منها مشروعات مثل "تحويشة" و"تمكين" ومشروع "دعم قدرات مكتب الشكاوي" و "المرأة صانعة السلام" و"مشروع مدن امنة".. و برنامج "رابحة" وغيرها من المشروعات والبرامج الهامة ..بالإضافة إلى جهود كبيرة في مجالات حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها، ودعم مشاركتها الفعّالة في سوق العمل، وتوفير برامج لبناء القدرات والمهارات.



وأكدت رئيسة المجلس أن مصر، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قد حققت إنجازات غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة، ليس فقط على مستوى وضع السياسات، بل من خلال تنفيذ برامج عملية أحدثت تغييرًا ملموسًا في حياة المرأة المصرية وأسرتها ومجتمعها، مشددة على التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، باعتباره حجر الزاوية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

من جانبها، أعربت الدكتورة سيما بحوث عن سعادتها بوجودها في مصر، مشيدة بدعم القيادة السياسية المصرية الكبير لقضايا المرأة، كما أشادت بالدور البارز الذي تقوم به مصر في حماية المرأة وتعزيز الأمن والسلم على الصعيد الدولي، وثمنت جهود المجلس فى جميع المجالات وتأثيرها على السياسات مما ساهم فى تطور ملحوظ فى ملف تمكين المرأة ، كما أكدت على أهمية التعاون القائم مع المكتبين القطري والإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تنفيذ المشروعات المشتركة مع مصر، لا سيما في مجالات التمكين والاستدامة، مشيرة إلى التطلع نحو تعزيز وتوسيع أطر التعاون المستقبلية لدعم المرأة في مصر والمنطقة.

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لا سيما من خلال المشروعات والأنشطة المرتبطة بـ”المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، والتي تشمل مبادرات مثل “تحويشة”، وريادة الأعمال، ومدن آمنة للنساء. كما تم تسليط الضوء على حملات “طرق الأبواب” التي ينفذها المجلس في جميع المحافظات