أول تعليق من أموريم بعد وداع مانشستر يونايتد كأس كاراباو

علق روبن أموريم مدرب فريق مانشستر يونايتد، على وداع فريقه بطولة كأس كاراباو على يد جريمسبي، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة.



وخسر مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.





وقال أموريم في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أريد فقط أن أعتذر للجماهير، ليس لدي شيء آخر لأقوله عن الأداء، عندما تكون كل مباراة مهمة، تحاول أن تبذل كل ما في وسعك، لقد حظينا بفترة إعداد جيدة، وقدمنا مباراة كبيرة وظهرنا بمستوى مبشر أمام آرسنال رغم الهزيمة، ولكن الجميع شاهدوا كيف كان المستوى اليوم. عندما تكون البداية كما رأينا، أعتقد أن اللاعبين تحدثوا بصوت عالي عما يريدونه، لذا أقدم اعتذاري للجماهير، وليس لدي شيء آخر لأقوله".



وأشار: "الفريق الأفضل فاز، اللاعبون الأفضل هم من خسروا، لأن الفريق الذي يلعب كفريق حقًا يمكنه الفوز بأي مباراة، أعتقد أن النتيجة النهائية كانت عادلة".