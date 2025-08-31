لذيذة وسهلة.. طريقة تحضير سلطة التونة بالخطوات

تعد التونة من الأكلات الصيفية الخفيفة، ويفضل العديد من الأشخاص تناول سلطة التونة التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

وإليكم طريقة تحضير سلطة التونة:

مقادير سلطة التونة

تونة

خس

بيض مسلوق

زيتون أسود مخلي

زبادي

مايونيز

زيت زيتون

بصل مكعبات صغيرة

فلفل رومي مكعبات صغيرة

خيار مكعبات كبيرة بالقشر

طماطم مكعبات كبيرة

نعناع طازج

خل

زعتر طازج

ذرة حلوة

خبز تورتيلا مربعات محمصة

طريقة تحضير سلطة التونة

أخلطي التونة والزبادي والمايونيز والبصل وزيت الزيتون والملح والفلفل والخل وزيت الزيتون والزعتر.

ضعي ورق الخس في طبق التقديم.

ضيفي الذرة الحلوة والزيتون والطماطم والخيار والنعناع والزعتر وشرائح البيض المسلوق.

يقدم طبق التونة مع الخبز التورتيلا المحمص.

المصدر food network