طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية و السمسميةو الحمصية"

إن لم تجدي الوقت لشراء حلاوة المولد في الأيام القليلة الماضية، اصنعيها اليوم في المنزل بهذه الطريقة والتي تعد من أسهل وصفات الحلويات...

قدم الشيف اسامة احمد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،لاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية".

طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية"

مقادير حلاوة المولد - الفولية:

٢/١ كيلو سوداني مقشر وغير مملح ومحمص

٤/١ كيلو سكر

١ كوب ماء

٢/١ ليمونة

مقادير حلاوة المولد - السمسمية:

٢/١ ١ كوب سمسم

١ كوب سكر

١ كوب ماء

١ ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل حلاوة المولد (الفولية، السمسمية، الحمصية):

١- ضعي الماء على النار ثم أضيفي لها السكر وعصير الليمون.

٢- اتركي الماء على النار مع التقليب حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي.

٣- ارفعي الوعاء عن النار وامزجيه بحلاوة المولد (الفولية، السمسمية أو الحمصية) وقلبيه جيداً وهو ساخناً.

٤- الآن، احضري صينية مدهونة بالزيت وافردي الخليط عليها و قطعيها بالسكين و هى ساخنة حتى يتسنى لك فصلها بالسكين حين تبرد .

٥- اتركي الصينية حتى تبرد فتتجمد حلاوة المولد

٦- يمكنك الآن تقطيعها و فصلها بالسكين بسهوله والتمتع بحلاوة المولد ذات المذاق الشهي.

ملاحظة :

هذه الوصفة يمكن استخدامها مع جميع أنواع حلوى المولد مثل الفستقية و البندقية واللوزية.



