المبادرات الرئاسية الصحية وآثارها على المجتمع.. ندوة بدمياط

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية بعنوان: المبادرات الرئاسية الصحية وآثارها على المجتمع"،وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزرقا، وذلك في إطار إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025-2030 الهافة لتعزيز الوعي الوطني والمجتمعي بجهود الدولة التنموية، ذلك برعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأوضح محمود النجار، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا، أهمية المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، ودورها المحوري في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دورها في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والحد من انتشارها، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على صحة الفرد والمجتمع.

وخلال كلمته، أشار إلى أن تلك المبادرات لم تعد مجرد برامج علاجية، بل باتت مشروعاً وطنياً متكاملاً يرسخ لمفهوم "الصحة للجميع" ويعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء الإنسان.