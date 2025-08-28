الأمين العام للصحة النفسية تتقدم بطلب إعتذار عن منصبها |مستند

تقدمت الدكتورة وسام أبو الفتوح، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بطلب الي الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، بالاعتذار رسيماً عن الاستمرار في منصبها لظروف

الدكتور خالد عبدالغفار يكلف الطبيب أيمن عباس بتسيير أعمال الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قرارا بندب الطبيب أيمن محمد عباس للعمل بالإدارة المركزية للصحة النفسية، ويكلف بتسيير أعمال الادارة لمدة ثلاثة اشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.



