قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية رويحينة بريف القنيطرة
بلال عطية.. أنظار أوروبا تتجه نحو موهبة الأهلي الصاعدة
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%
«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%
مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة
أسامة الشاهد: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار
قرار عاجل من محكمة الجنايات ضد أموال سوزي الأردنية
الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم
فرنسا تدرس فتح سفارة لها في رام الله
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن أموال التيك توكر شاكر محظور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب السادات: زيارة رئيس الإمارات لمصر ترسخ علاقات التعاون الاستراتيجي

الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر، تمثل محطة جديدة في مسيرة العلاقات الأخوية العميقة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتي البلدين.

وأوضح السادات في بيان له ، أن ما يميز العلاقات المصرية ـ الإماراتية هو أنها لم تكن يومًا علاقة ظرفية أو مصالح عابرة، وإنما هي علاقة ممتدة منذ تأسيس دولة الإمارات على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي آمن دومًا بدور مصر المركزي في العالم العربي ووقف إلى جانبها في أصعب الظروف.

وأشار إلى أن اللقاء الأخوي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين الجديدة، يعكس عمق التقدير المتبادل، ويؤكد أن البلدين يسيران معًا على نهج راسخ من التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية، وهو ما ظهر في جلسات المباحثات التي تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن العالم العربي في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى هذا النموذج من العلاقات المخلصة المبنية على الثقة المتبادلة والحرص على وحدة الصف العربي، مشددًا على أن مصر والإمارات تشكلان معًا ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضاياه العادلة.

واعتبر السادات أن حرص الرئيس السيسي على توديع الشيخ محمد بن زايد من مطار العلمين، يعكس طبيعة الروابط الأخوية التي تتجاوز الرسميات، وتجسد العلاقات بين زعيمين جمعتهما المحبة والصدق والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مصر رئيس حزب السادات الديمقراطي الدكتور عفت السادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

ترشيحاتنا

إمام عاشور

الجهاز الطبي للأهلي يحدد موقف إمام عاشور وجاهزيته أمام بيراميدز

وزير الرياضة

وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الهوكي مستجدات تنظيم مصر للبطولة الأفريقية

الأهلي السعودي

موعد مباراة الأهلي ونيوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة

بالصور

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد