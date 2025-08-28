إخماد حريق في توكيل هواتف محمولة بقليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بأحد توكيلات الهواتف المحمولة، بمنطقة شارع داليا دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب حريق بأحد توكيلات الهواتف المحمولة بمنطقة شارع داليا دائرة قسم شرطة قليوب.



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، ورجال الأمن، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات.



وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق بأحد توكيلات الهواتف المحمولة بمنطقة شارع داليا دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.