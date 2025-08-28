الدوري المصري.. الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز وسط أزمة غيابات مؤثرة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية نحو قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يستضيف النادي الأهلي منافسه بيراميدز مساء السبت المقبل، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين الفريقين، لما تحمله من ندية وصراع على صدارة المسابقة.

المواجهات السابقة بين الأهلي وبيراميدز

التقى الفريقان في 23 مباراة سابقة في الدوري المصري وكأس مصر والسوبر، منها 5 لقاءات تحت المسمى القديم لنادي بيراميدز (الأسيوطي)، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز 11 مرة، بينما فاز بيراميدز في 6 مباريات، وحسم التعادل المواجهات الـ6 الأخرى.

غيابات الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

يدخل الأهلي اللقاء مثقلًا بسلسلة من الغيابات التي قد تؤثر على تشكيلته الأساسية، حيث يفتقد الفريق خدمات كل من مروان عطية، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، ومحمد شكري، بسبب الإصابات التي أبعدتهم أيضًا عن مواجهة غزل المحلة الأخيرة، كما سيغيب أحمد عبد القادر لقرار فني، حيث لم ينضم إلى التدريبات الجماعية للفريق.

موقف إمام عاشور من المشاركة

لا يزال موقف إمام عاشور محل شك، إذ ينتظر الجهاز الفني القرار النهائي بشأن جاهزيته غدًا الجمعة.

وكان اللاعب غاب منذ انطلاق الموسم نتيجة إصابته بكسر في عظمة الترقوة وخضوعه لجراحة أبعدته أكثر من شهرين.

وعلى الرغم من عودته مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية، إلا أن استبعاده من مباراة غزل المحلة الأخيرة جعل فرص مشاركته أمام بيراميدز غير مؤكدة، وربما يؤجل ظهوره الأول بقميص الأهلي حتى بعد فترة التوقف الدولي المقبلة في سبتمبر.

جاهزية محمد علي بن رمضان

على الجانب الآخر، تلقى الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر دفعة معنوية بعودة التونسي محمد علي بن رمضان، الذي تعافى من إصابته وشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، ليصبح جاهزًا لقيادة خط وسط الأهلي أمام بيراميدز في مواجهة السبت.

ترتيب الأهلي قبل المباراة

يخوض الأهلي المواجهة وهو في رصيده 5 نقاط من 3 مباريات، بعد الفوز على فاركو والتعادل مع كل من مودرن سبورت وغزل المحلة. ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الانتصار على بيراميدز من أجل استعادة توازنه والمنافسة على قمة الدوري منذ المراحل المبكرة.