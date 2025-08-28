تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي قبل مواجهة بيراميدز

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي غدا تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء السبت باستاد السلام في الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري.

واعتمد خوسيه ريبييرو في التدريبين الأخيرين على إصلاح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون من عدم تسجيل الأهداف وكذلك الاختراقات من الأطراف، وشدد ريبييرو على أن فريق بيراميدز سيكون ندا قويا في المباراة وهو يعرفه بشكل كامل لما لهم من مواجهات في نصف نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا حين كان يتولي أورلاندو بايرتس.

وقال ريبييرو للاعبيه أن بيراميدز خسر في المباراة الأخيرة أمام مودرن سبورت لذا سيبحث عن انتفاضة العودة للانتصارات عبر الأهلي.

