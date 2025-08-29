عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن روسيا تدعو الترويكا الأوروبية للتراجع عن قراراتها بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران.



وأضافت الخارجية الروسية، أن العقوبات الأوروبية على إيران قد تؤدي إلى مأساة جديدة، وروسيا تحث على عدم السماح بتصعيد جديد حول البرنامج النووي الإيراني.

وتابعت الخارجية الروسية: أي تصعيد في ملف إيران النووي سيكون له عواقب وخيمة على الأمن العالمي،وأن استئناف الحوار البناء وإيجاد حلول بشأن البرنامج النووي الإيراني مهمة ذات أولوية قصوى.

وكشفت الخارجية الروسية، أن محاولة الترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات على إيران تعرقل الجهود الرامية إلى إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي.



