ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين
وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع جامعتي أدنبرة نابيير وكوين مارجريت
القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني
بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية
وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادي الأهلي
وفاة وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالأهلي
الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية
أفضل صيغ الصلاة على النبي .. تقضي الحوائج وتزيد الرزق
اعتماد 11 معهدًا ابتدائيًا و7 روضات أزهرية في كفر الشيخ.. تفاصيل
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ البحر الأحمر : تشغيل ازدواج خط مياه الكريمات خلال أيام .. يوفر الخدمة لسكان الغردقة ورأس غارب

ابراهيم جادالله

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرب دخول مشروع ازدواج خط مياه الكريمات–الغردقة بطول 27 كيلومترًا مرحلة التشغيل خلال أيام معدودة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتسريع إنجاز الحلول الجذرية لملف مياه الشرب على مستوى المحافظة، وبخاصة مدينتي الغردقة ورأس غارب.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 950 مليون جنيه يعزز اعتمادية المنظومة ويؤمّن إمدادًا مستقرًا، عبر إضافة طاقة ضخ يومية تُقدّر بـ30 ألف متر مكعب لمدينة الغردقة، بما يرفع كفاءة الشبكات ويحدّ من الفواقد ويُحسّن ضغوط المياه للأهالي والزوار في فترات الذروة الصيفية.

وأكد حنفي أن تشغيل الخط المزدوج سيضع حدًا للأعطال والكسور المفاجئة والانقطاعات المتكررة، ويُنهي حلقات التعطل التي أثّرت على الخدمة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن العمل يسير بمنهجية منضبطة وفق جدول زمني محدد وبمتابعة لحظية من جميع الجهات المختصة لضمان الالتزام بموعد الإنهاء.

ولفت محافظ البحر الأحمر إلى أن استقرار منظومة المياه لا يقتصر أثره على الخدمة المنزلية، بل يُعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات السياحية والعمرانية بالمحافظة؛ إذ تشهد الغردقة توسعات عمرانـية ومشروعات قومية كبرى تتطلب بنية تحتية موثوقة، ويأتي ازدواج خط الكريمات كأحد الأعمدة الداعمة لخطة التنمية الشاملة على أرض البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أحمد شعبان، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، الأعمال النهائية الجارية للمشروع، موضحًا أن التنفيذ يشمل إحلال وتجديد المرحلة الأولى من خط الكريمات بطول 27 كيلومترًا—وهو الخط الرئيسي المغذي للمحافظة—مع التأكيد على سرعة الإتمام وفق البرنامج المعتمد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر. وأكد شعبان أن إدخال الخط المزدوج الخدمة سيُحسّن كميات المياه الواردة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأهالي مدن المحافظة.

اخبار البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

سعر الدولار

سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

سلطة الحمص

مفيدة ومغذية.. طريقة عمل سلطة الحمص الخضراء

القدم

ريح رجليك .. أسهل طريقة لعمل مساج القدم

سرطان البروستاتا

البروستاتا والقولون.. طعام رخيص يمنع أخطر أنواع السرطان

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

