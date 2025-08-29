محافظ البحر الأحمر : تشغيل ازدواج خط مياه الكريمات خلال أيام .. يوفر الخدمة لسكان الغردقة ورأس غارب

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرب دخول مشروع ازدواج خط مياه الكريمات–الغردقة بطول 27 كيلومترًا مرحلة التشغيل خلال أيام معدودة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتسريع إنجاز الحلول الجذرية لملف مياه الشرب على مستوى المحافظة، وبخاصة مدينتي الغردقة ورأس غارب.



وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 950 مليون جنيه يعزز اعتمادية المنظومة ويؤمّن إمدادًا مستقرًا، عبر إضافة طاقة ضخ يومية تُقدّر بـ30 ألف متر مكعب لمدينة الغردقة، بما يرفع كفاءة الشبكات ويحدّ من الفواقد ويُحسّن ضغوط المياه للأهالي والزوار في فترات الذروة الصيفية.



وأكد حنفي أن تشغيل الخط المزدوج سيضع حدًا للأعطال والكسور المفاجئة والانقطاعات المتكررة، ويُنهي حلقات التعطل التي أثّرت على الخدمة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن العمل يسير بمنهجية منضبطة وفق جدول زمني محدد وبمتابعة لحظية من جميع الجهات المختصة لضمان الالتزام بموعد الإنهاء.



ولفت محافظ البحر الأحمر إلى أن استقرار منظومة المياه لا يقتصر أثره على الخدمة المنزلية، بل يُعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات السياحية والعمرانية بالمحافظة؛ إذ تشهد الغردقة توسعات عمرانـية ومشروعات قومية كبرى تتطلب بنية تحتية موثوقة، ويأتي ازدواج خط الكريمات كأحد الأعمدة الداعمة لخطة التنمية الشاملة على أرض البحر الأحمر.



وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أحمد شعبان، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، الأعمال النهائية الجارية للمشروع، موضحًا أن التنفيذ يشمل إحلال وتجديد المرحلة الأولى من خط الكريمات بطول 27 كيلومترًا—وهو الخط الرئيسي المغذي للمحافظة—مع التأكيد على سرعة الإتمام وفق البرنامج المعتمد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر. وأكد شعبان أن إدخال الخط المزدوج الخدمة سيُحسّن كميات المياه الواردة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأهالي مدن المحافظة.