لقبت بالجوكر المصري.. أهالي المنوفية يودعون أمينة محمود لاعبة الأهلي والمنتخب

ودع أهالي قرية أم خنان التابعة لمدينة قويسنا في محافظة المنوفية الكابتن أمينة محمود اللاعبة السابقة النادى الاهلى ومنتخب مصر الي مثواها الاخير بمقابر الاسرة.

وتعد الكابتن أمينة محمود بطلة مصرية سابقة في ألعاب القوى، شاركت في أولمبياد 1972 في منافسات الوثب العالي، كما تميزت أمينة محمود وخاضت أمينة تصفيات الوثب الطويل بدورة الألعاب الأولمبية ضمن 42 لاعبة وسجلت قفزة وصلت إلى 6 أمتار و10 سنتيمترات لتضمن التأهل إلى النهائيات.

كما مارست كرة اليد والسلة والطائرة والقدم وحققت ألقاب في كل منهم لتستحق عن جدارة جوكر الألعاب الرياضية كانت أمينة محمود أول لاعبة مصرية محترفة، إذ انتقلت إلى نادي الفحاحيل الكويتي.

ولعبت أمينة كرة السلة وألعاب القوى مع نادي الفحاحيل الكويتي قبل أن تكون مديرة فنية للنادي.

بعد ذلك أصبحت أمينة محمود المدير الفني لمنتخب الكويت بعد نجاح رحلتها مع نادي الفحاحيل.

وخلال فترة احترافها، دربت أمينة محمود منتخب فلسطين في دورة الألعاب الآسيوية

كما لقبت ب "الجوكر المصري"، في لعبتي اليد والسلة، واعتزلت كرة اليد في عام 1985. حصلت على العديد من الأوسمة والتقديرات تقديراً لمجهوداتها الرياضية بما في ذلك وسام الجمهورية حصلت أمينة محمود على وسام الجمهورية من جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية الأسبق وشقة تقديرا لمجهوداتها.

كما حصلت على وسام الجمهورية أيضا في عهد محمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك رئيسي مصر السابقين.

لم يتوقف تكريم أمينة محمود محليا إذ حصلت على وسام الاستحقاق من وزير الشباب والرياضة التونسي وتم تكريمها من الاتحاد العربي كونها واحدة من الرائدات في الالعاب الرياضية على المستوى العربي

كما قامت كره اليد بتكريم اعتزالها في النادي الأهلي عام 1985 حيث أقيمت مباراة احتفالية بين فريق سيدات الأهلي ومنتخب مصر، لكونها إحدى رائدات الألعاب الرياضية في الوطن العربي.

حصلت علي لقب "الجوكر المصري" نظراً لتألقها في عدة ألعاب رياضية.

واعلنت أسرتها عن اقامة العزاء اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم وتعد الفقيدة زوجة الكابتن حمدان الصادق مدرب الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوى.