رياضة

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة

النصر السعودي
النصر السعودي

يحل فريق النصر ضيفًا على نظيره التعاون، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
ويسعى النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتخطي صدمة خسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام الأهلي، السبت الماضي، بالفوز على التعاون في مباراة اليوم وقطع الخطوة الأولى في رحلة البحث عن لقب الدوري.

وكتب رونالدو عبر حسابه على منصة “إكس” قبل المواجهة المرتقبة: “نحن مستعدون لبداية مشوارنا في الدوري، لكن لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا.. نحن بحاجة إليكم”.

وأضاف: “سنكون هناك ونبذل قصارى جهدنا، نقاتل من أجل الشعار، من أجل الفريق، من أجلكم جميعًا، هل ستكونون معنا طوال الطريق؟.. لنجعلها تجربة لا تُنسى”.

موعد مباراة النصر والتعاون والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة النصر والتعاون في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وتذاع المباراة عبر قناة  Thmanyah 2 HD.

في المقابل، يستلح التعاون بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة بالفوز على النصر، أو حصد نقطة على أقل تقدير.

وكان التعاون أنهى مسابقة الدوري السعودي، الموسم الماضي، في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

النصر التعاون الدوري السعودي رونالدو موعد مباراة النصر والتعاون والقناة الناقلة

