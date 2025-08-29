قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
آخرها زيارة بن زايد للقاهرة| رسائل ثقة إماراتية تعزز الشراكة الاقتصادية وتفتح آفاق استثمارية جديدة لمصر
هتاخد شقة أو محل.. شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم
تسريع مشروعات 3 قطاعات حيوية.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات حاسمة للحكومة
وراء كل تأخير ستر.. خطيب المسجد النبوي: ربَّ حرمانٍ فيه نجاة والرضا سرّ السعادة
خطيب مسجد العلي العظيم: على المسلم أن يكون هينا لينا في التعليقات بالسوشيال ميديا
الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج الإعادة بمجلس الشيوخ.. والنتيجة4 سبتمبر
أحمد شوبير ينعي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي
جيش الاحتلال يعلن العثور على جثة المحتجز في غزة إيلان فايس
أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحزن يخيم على الحجز بالبلينا.. وفاة عامل بليبيا وابن عمه يلحق به حزنا عليه

سوهاج _ أنغام الجنايني

خيمت حالة من الحزن العميق والصدمة على أهالي قرية الحجز التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بعد أن ودعت القرية شابين من عائلة واحدة في أقل من 24 ساعة.

لتتحول بيوتها إلى سرادق عزاء كبير اتشح بالسواد، وسط مشاهد مؤثرة من بكاء الرجال قبل النساء، وحالة ذهول لم يستوعبها الجميع حتى الآن.

تفاصيل الواقعة

تعود البداية عندما تلقى الأهالي خبر وفاة الشاب عبد الله زعبوط، 38 عامًا، الذي يعمل في ليبيا منذ سنوات، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء مزاولته عمله.

النبأ وقع كالصاعقة على أسرته وأهل قريته، خاصة أنه كان معروفًا بطيبة قلبه واجتهاده وسعيه خلف لقمة العيش لمساندة أسرته.

وبينما كان الجميع يستعدون لاستقبال جثمانه وتهيئة العزاء، جاء خبر آخر لا يقل صدمة عن الأول؛ إذ لقي علي زعبوط، ابن عم عبد الله، مصرعه بأزمة قلبية مفاجئة نتيجة حزنه الشديد على وفاة قريبه، حيث لم يحتمل وقع الفاجعة.

الفاجعة تضاعفت بعدما كشف الأهالي أن "علي" كان يستعد لزفافه بعد أسبوعين فقط، حيث كانت تجهيزات الفرح قد بدأت بالفعل، وعلقت الزينة في محيط منزله، قبل أن تتحول إلى رايات سوداء ودموع حارقة.

الأهالي وصفوا المشهد بأنه "أيام سوداء لن تُنسى"، حيث فقدت العائلة شابين دفعة واحدة، في قصة حزينة جسدت معنى الترابط العائلي والحزن المشترك.

أحد المشايخ بالقرية قال: "لم نر في حياتنا مثل هذا الموقف.. مات عبد الله غريبًا في بلد آخر، ولحقه ابن عمه من شدة الحزن عليه.. كأن الموت أبى أن يفرق بينهما".

وتحولت القرية الصغيرة إلى بيت عزاء كبير، حيث توافد المئات من القرى المجاورة لتقديم واجب العزاء، في مشهد يجسد قوة الروابط الاجتماعية في الصعيد، وحجم الألم الذي عصف بالجميع.

نساء العائلة ارتفع صراخهن حزناً على الشابين، والرجال لم يتمالكوا دموعهم، خاصة حينما تذكروا أن "علي" كان يحلم ببناء بيت الزوجية خلال أيام معدودة.

وينتظر أهالي القرية وصول جثمان الأول لتشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وسط حالة من الحزن العميق التي أحدثتها الفاجعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ليبيا البلينا

