هربا من حرارة الجو.. غرق طفل في ترعة البلابيش قبلي بسوهاج

شهدت قرية البلابيش قبلي التابعة لمركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه غرقًا داخل إحدى الترع بالقرية، أثناء استحمامه بها؛ هربًا من حرارة الجو.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز عبد الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل بدائرة مركز دار السلام.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يُدعى "آدم عبد الناصر"، 10 سنوات، من أبناء قرية البلابيش قبلي، كان يستحم بمياه الترعة، إلا أن التيار جرفه لعدم إجادته السباحة، مما أدى إلى وفاته غرقًا.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة.