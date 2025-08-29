قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
أخبار البلد

مصر للطيران توسّع خدمات صيانة المحركات بإضافة إصلاح V2500-A5

مصر للطيران وصيانة المحركات
مصر للطيران وصيانة المحركات
نورهان خفاجي

أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية رسميًا عن توسيع قدراتها في مجال صيانة المحركات، وذلك بعد حصولها على ترخيص جديد من الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) "برات آند ويتني / IAE". 

ويُتيح هذا الاعتماد الجديد لمركز صيانة المحركات التابع للشركة تنفيذ أعمال إصلاح شاملة لمحرك V2500-A5 واسع الاستخدام.

وبدأت الشركة بالفعل في تنفيذ الأعمال بموجب الترخيص الجديد، حيث تخضع حاليًا محركين من طراز V2500-A5 لأعمال الصيانة والإصلاح. وتُمكِّن هذه القدرة الجديدة مركز صيانة المحركات من تنفيذ "زيارة صيانة المشروع" (VRS3896 - Repair 015)، والتي تتضمن الوصول إلى مكونات التوربين عالي الضغط (HPT Hubs) — وهي خدمة حيوية لشركات الطيران التي يتعيّن عليها الامتثال لتوجيهات صلاحية الطيران الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية FAA، وهما AD 2022-09-02 وAD 2024-11-03، لضمان استيفاء محركاتها لأعلى معايير السلامة والموثوقية.

من جانبه، صرّح المهندس إبراهيم فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بأن هذا الإنجاز الكبير لا يوسّع فقط من محفظة خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) التي تقدمها الشركة، بل يعزز أيضًا من مكانتها كمزود رائد لخدمات الصيانة في المنطقة.

 وأضاف: "من خلال تقديم هذه الخدمة المتخصصة، أصبحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أكثر قدرة على تلبية الطلب المتزايد من عملائها واستقطاب أعمال جديدة."

مصر للطيران صيانة المحركات شركة مصر للطيران للصيانة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

البعثة التجارية

نجاح أولي للبعثة التجارية المصرية في غانا بجهود مكتب التمثيل التجاري بأكرا

الرقابة المالية

الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس سبل الاستفادة من سوق الكربون

الضرائب

جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية

مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة

ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

