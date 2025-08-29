مصر للطيران توسّع خدمات صيانة المحركات بإضافة إصلاح V2500-A5

أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية رسميًا عن توسيع قدراتها في مجال صيانة المحركات، وذلك بعد حصولها على ترخيص جديد من الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) "برات آند ويتني / IAE".

ويُتيح هذا الاعتماد الجديد لمركز صيانة المحركات التابع للشركة تنفيذ أعمال إصلاح شاملة لمحرك V2500-A5 واسع الاستخدام.

وبدأت الشركة بالفعل في تنفيذ الأعمال بموجب الترخيص الجديد، حيث تخضع حاليًا محركين من طراز V2500-A5 لأعمال الصيانة والإصلاح. وتُمكِّن هذه القدرة الجديدة مركز صيانة المحركات من تنفيذ "زيارة صيانة المشروع" (VRS3896 - Repair 015)، والتي تتضمن الوصول إلى مكونات التوربين عالي الضغط (HPT Hubs) — وهي خدمة حيوية لشركات الطيران التي يتعيّن عليها الامتثال لتوجيهات صلاحية الطيران الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية FAA، وهما AD 2022-09-02 وAD 2024-11-03، لضمان استيفاء محركاتها لأعلى معايير السلامة والموثوقية.

من جانبه، صرّح المهندس إبراهيم فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بأن هذا الإنجاز الكبير لا يوسّع فقط من محفظة خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) التي تقدمها الشركة، بل يعزز أيضًا من مكانتها كمزود رائد لخدمات الصيانة في المنطقة.

وأضاف: "من خلال تقديم هذه الخدمة المتخصصة، أصبحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أكثر قدرة على تلبية الطلب المتزايد من عملائها واستقطاب أعمال جديدة."