محافظات

تعطل الحركة المرورية على طريق طوخ شبين القناطر بسبب تصادم 3 سيارات

إبراهيم الهواري

شهد طريق طوخ شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارتي نقل، ما أسفر عن تعطّل الحركة المرورية بشكل جزئي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث لرفع آثاره، وإعادة تسيير الحركة أمام المركبات، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

من ناحية أخرى شهد الطريق الدائرى فى قليوب حادث تصادم بين جرار ومينى باص، بالقرب من نزلة قليوب أعلى كوبرى قليوب ، بمحافظة القليوبية، حيث أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بين الركاب، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

