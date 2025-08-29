باستخدام لهاية الرضع.. لبلبة تنصح متابعيها بالإقلاع عن التدخين

شاركت الفنانة لبلبه جمهورها مقطع فيديو كوميدي عبر حسابها بموقع فيسبوك لمساعدة متابعيها في الاقلاع عن التدخين.

وظهرت لبلبة و هي تضع لهاية الرضع في فمها قائلة :كل واحد بيدخن سجائر انا شايلة همة لاني عارفه ان السجائر ضارة فأنا فكرت في اقتراح ومش عارفه هتوافقوني ولا لا ،الي يلاقي نفسة في سيجارة يطلع دي مشيرا الي لهاية الرضع.

و كانت قد كشفت الفنانة لبلبة عن أحدث اعمالها الفنية.

وقالت لبلبة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، “أنا في الفيوم حاليا بصور فيلم بروفة فرح ما بين الفيوم والقاهرة، وبقالي ثلاث اسابيع في الفيوم”.

فيلم "بروفة فرح" من بطولة الفنانة نيللي كريم، وشريف سلامة، لبلبة وعادل كرم، وغيرهم كثير من النجوم ومن إخراج أميرة دياب.