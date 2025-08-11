لأول مرة.. لبلبة تشارك فى ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

كشفت سهير عبد القادر، رئيس ومؤسس ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، عن مشاركة الفنانة لبلبة لأول مرة في الملتقى خلال حفل إفتتاح دورته التاسعة التى تحمل شعار لونها بالفرحة وتنطلق فعالياتها من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء الخميس 18 سبتمبر وتستمر حتى الخميس 25 سبتمبر.

سر اختيار لبلبة فى ملتقى أولادنا

وأوضحت سهير عبد القادر أن اختيار لبلبة جاء باعتبارها إحدى أبرز الفنانات بتاريخها الفني والاستعراضي المتميز، وحضورها اللافت الذي يحظى بإعجاب جميع الأجيال، وأضافت أن الدورة التاسعة الملتقى تشهد عروضاً متنوعة تجمع الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة من مختلف الدول، بهدف تعزيز الدمج المجتمعي وإبراز مواهبهم الإبداعية.

وأكدت عبد القادر أن الأنشطة تضم ورش عمل ومعارض فنية تعكس إبداعات المشاركين، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية دعم أصحاب الهمم، ودعت عبد القادر الجمهور للحضور والمشاركة في هذا الحدث الإنساني والفني المميز، مؤكدة أن الملتقى يسعى لتقديم رسالة محبة وأمل من خلال الفن.

جدير بالذكر أن الملتقى الدولى التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة يقام بالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الإجتماعي، الشباب والرياضة، الهجرة، السياحة والآثار، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإستثمار، والمجلس القومي للمرأة.