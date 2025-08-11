بشري بإطلالة مميزة خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية على الشاطيء

شاركت الفنانة بشرى، جمهورها صورا جديدة من عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بشرى بإطلالة بسيطة علي الشاطئ بدون مكياج، كما اختارت أن تترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها.

وتتميز بشرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها