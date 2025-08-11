نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها صورا جديدة من احدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و خطفت نوال الزغبي أنظار جمهورها مرتدية فستان لافت مميز باللون الذهبي ليكشف عن جمالها و رشاقتها وحازت الصورة اعجاب متابعيها.

وكانت قد تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في أحدث البوماتها الجديدة والذي يحمل اسم مشاعر بأربع اغنيات تخطت حاجز ال ١٠ مليون مشاهدة علي اليوتيوب حيث جمعت في ألبومها الجديد بين الاغاني المصرية واللبنانية.

تلك الاغنيات الاربع هي ماضي وفات من كلمات احمد حسن راوؤل وألحان احمد زعيم وأغنية اجي بالدلع كلمات تامر حسينُ والحان مدين وأغنيةً وقت الشدة كلمات هناء الشيخ وألحان أحمد بركات

وأغنية يا مشاعر كلمات احمد عصام وتلحين الشاب سامر .



ومن المقرر بعد الانتهاء من طرح اغنيات الالبوم بالكامل ان تقيم النجمةً نوال الزغبي مؤتمر صحفيا بالقاهرة للاحتفال بألبومها الجديد مع الجمهور المصري .

نوال ايضا استعانت بإبنتها تيا ديب في تصميم اللوك الخاص لاحدي اغاني البومها الجديد.