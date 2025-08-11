بمهرجان العلمين.. تعرف على شروط حضور حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

يشارك كل من مروان بابلو و ليجى سى و شهاب فى حفل واحد يوم الجمعة 15 أغسطس ولذلك يكونوا أول مرة يحيون حفلات فى مهرجان العلمين بدورته الثالثة، وكل محبى الراب على موعد من المتعة و خصوصا أن الـ3 رابر على مسرح واحد.

وقد أعلنت الشركة المنظمة عن الحفل على الشروط الخاصة للحضور ومن هذه التعليمات "لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذاكر المباعة، ويسمح بالدخول ابتداء من 12 سنة ويجب توافر تذكرة كاملة ولا يسمح بدخول الطعام والمشروبات".

وروجت الصفحة الرسمية لتذكرتي عبر انستجرام ، ونشرت بوستر الحفل ليجي سي والذى من المقرر ان تقام يوم ١٥ اغسطس المقبل ، وجاءت بتعليق، “استعدوا لحفلة مش هتكرر لأول مرة فى مهرجان العلمين يوم ١٥ اغسطس بمشاركة مروان بابلو هيكون موجود وهيولع الحفلة عشان يبقي يوم ميتنسيش ”.

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل ليجي سي

وكشفت الجهة المنظمة لحفل ليجي سي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025 عن أسعار التذاكر التي قسمتها إلى عدة فئات وجاءت كالاتي: الفئة الأولى تصل لـ 100 ألف جنيها، والفئة الثانية تصل 50 ألف جنيها، والفئة الثالثة تصل لـ 5 ألاف جنيها، والفئة الرابعة تصل لـ 1000 جنيها، والفئة الأخيرة لـ 600 جنيها.

من هو ليجي سي

وليجي سي هو نطرب راب واسمه الحقيقي هو محمد أسامة عبد العظيم، ولد في مدينة طنطا، ومن أبرز أغنياته كلميني بالليل، وتروح لمين، وقابلني هناك.