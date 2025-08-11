تعرف على موعد طرح فيلم Jay kelly على منصة نتفلكس

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم، ‏Jay Kelly‏، عن موعد طرحه على منصة نتفلكس.

ومن المقرر عرض فيلم Jay kelly، من بطولة جورج كلوني وآدم ساندلر، في نوفمبر القادم، علي المنصة.





تدور أحداث الفيلم حول «جاي كيلي» (جورج كلوني)، نجم سينمائي يعيش أزمة داخلية تدفعه للابتعاد عن الأضواء والانطلاق في رحلة مع مدير أعماله وصديقه المقرّب «رون» (آدم ساندلر) عبر أوروبا.



خلال الرحلة، يواجهان أسئلة مؤلمة حول النجاح، الفشل، والهوية. الفيلم مستلهم جزئيًا من تجارب بومباخ الشخصية، ويقدم نظرة مريرة وعاطفية في آنٍ واحد.

يضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم لورا ديرن، بيلي كردوب، إيفا هيوسون، ريني كيو، جريتا جيروج، ستايسي كيتش، وجوش هاميلتون.

من المقرر أن يُعرض «Jay Kelly» للمرة الأولى ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ82، وهو ما يُشير إلى نية نتفليكس الدفع بالفيلم نحو سباق الجوائز الكبرى، بما في ذلك الأوسكار وجولدن جلوب.