قائد بالجيش العراقي: قواتنا تلقت جميع تدريبات المظلات في مصر

قال العقيد ركن، معتز محمود جابر، أحد القادة بالجيش العراقي، إنه متواجد في مصر منذ 4 أشهر، وتحديدا منذ يوم 12 أبريل 2025 وحتى الآن، ضمن القوات العراقية التي تتلقى التدريبات بوحدات قوات المظلات المصرية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": "التدريب تم على 3 مراحل، أولها دورة الاقتحام.

وتابع: "المقاتلون العراقيون تلقوا التدريبات منذ البداية، حيث بدأت تدريبهم بالتدريبات الابتدائية، ويظل يتدرج في التدريبات، حيث يتم تدريبه على أن يصبح قائد طقم، أي يكون مسؤول عن نفسه وعن 9 أفراد آخرين، أثناء التقدم والاشتباك مع العدو والانسحاب".