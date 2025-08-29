تصعيد محتمل؟ بكري يتساءل عن مستقبل الوضع في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية

تساءل الإعلامي مصطفى بكري عن مستقبل الوضع في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية من عدد من المناطق، مؤكدًا أن التساؤل الأكثر تداولًا يتمحور حول ما إذا كان الانسحاب سيمهّد لنزع سلاح الميليشيات، خصوصًا الحشد الشعبي والميليشيات الموالية لإيران، على غرار النموذج اللبناني مع حزب الله، أم أنه مقدمة لعمل أكبر قد يستهدف إيران نفسها بضربة عسكرية.

المغادرة الفورية وتجنّب السفر

ولفت الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” إلى أن احتمال ضرب إيران غير مستبعد، خاصة في ظل تحركات دولية واضحة، حيث دعت ألمانيا مواطنيها الموجودين في إيران إلى المغادرة الفورية وتجنّب السفر إليها، على خلفية قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا إعادة تفعيل العقوبات على طهران بسبب الانتهاكات المتكررة لاتفاقية الحد من السلاح النووي.

إعادة سريان العقوبات الأوروبية

واختتم بكري حديثه بالتأكيد أن إعادة سريان العقوبات الأوروبية السابقة على إيران تشير إلى تصعيد محتمل، وأن المنطقة قد تشهد تحولات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

