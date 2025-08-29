مهندس يتهم زوجته وشقيقها بالاعتداء عليه وخطف أطفاله في بولاق الدكرور

حرر مهندس بترول، محضرًا رسميًا يحمل رقم 17078 لسنة 2025 جنح بولاق الدكرور، يتهم فيه زوجته وشقيقها بالتعدي عليه بالسب والضرب، على خلفية خلافات زوجية متكررة نشبت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وبحسب أقوال المهندس، فإن الخلاف تطور إلى اعتداء جسدي ولفظي عليه من قبل زوجته وشقيقها، داخل منزله، وهو ما قام بتوثيقه بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة الاعتداء عليه بالسب والقذف، وسط حالة من الفوضى.

كما أضاف في بلاغه أن شقيقة زوجته قامت بخطف أطفاله أثناء الواقعة، وفرّت بهم هاربة، مطالبًا بسرعة التحرك لإعادتهم وضبط المتهمين.

في السياق ذاته، تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التحقيق في الواقعة، حيث تم فحص الفيديو المقدم ضمن البلاغ، وجارٍ الاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة وشهود العيان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.