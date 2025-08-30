أحلام مكسورة وأجساد مرهقة .. رحلة نزوح فلسطينية لا تنتهي

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريراً مؤثراً يرصد المشهد الإنساني القاسي لآلاف العائلات الفلسطينية التي تعيش دوامة نزوح متكرر من بيوتها المهدمة وخيامها المؤقتة، تحت قصف لا يتوقف وحصار خانق لا يرحم.

التقرير وصف مشاهد النزوح قائلًا: "أحلام مكسورة، أجساد مرهقة، وقلوب يعتصرها الخوف، هكذا يهجر الفلسطينيون من بيوتهم للمرة الرابعة أو الخامسة وربما أكثر، في رحلة نزوح جديدة تحت حر الشمس وفوق ركام الطرقات وبين أنقاض الذاكرة"، مشيراً إلى أن الواقع المأساوي لا يتيح سوى حمل القليل من المتاع في مسيرة ألم جماعي.

ورصدت الكاميرا شهادات حية من نازحين يتركون بيوتهم قسراً، حيث قال أحدهم: "هذه عاشر مرة نطلع من بيتنا، الصبح اجت الكوادر تقول المكان خطر ولازم نطلع، اضطرينا نمشي وإحنا ما بنتمنى نترك بيتنا".

فيما قالت سيدة أخرى بوجه يملؤه الحزن: "هي ثاني مرة أنزح، قعدت سنة في الجنوب ورجعت لغزة، واليوم أضطر أطلع من جديد.. شعوري لا يوصف من كثر الألم"، في حين تساءل شاب: "إحنا مش لاقين لا في الغرب ولا في الجنوب أي مكان.. وين رايحين؟ مش عارفين".

التقرير أبرز أيضاً تفاصيل مرعبة عن النزوح تحت تهديد القذائف والمنشورات التي يلقيها الجيش الإسرائيلي، وصولاً إلى مشهد مؤلم لطفلة صغيرة تقول لوالدها: "يا بابا بدي أشوف الدبابات زي المرة اللي فاتت".

مشاهد تختصر حجم المأساة الإنسانية وتكشف عمق الخوف الذي يعيشه الأطفال.

واختتم التقرير بلقطة وجدانية وصف فيها صمود الفلسطينيين قائلاً: "رغم العدوان والحصار والإبادة التي تنتهك المشاعر الإنسانية قبل القوانين الدولية، تبقى غزة شاهدة على صلابة أهلها الذين ينهضون من الرماد، يحملون وجعهم على أكتافهم ويسيرون بثبات في دروب متهالكة، متمسكين بإيمانهم أن الحق في الأرض لا يمحى بالنار، وأن الجذور لا تُقتلع بالدمار".