عندما يتوقف نصف الجسد... أسباب وأعراض وطرق علاج الشلل النصفي

يتعرض بعض الأشخص للإصابة بالشلل النصفي، يعتبر الشلل النصفي حالة طبية تتمثل في فقدان القدرة على الحركة أو ضعف شديد في جانب واحد من الجسم الجانب الأيمن أو الأيسر، وغالبًا ما ينتج عن إصابة في الدماغ أو الحبل الشوكي.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذه الحالة

ما هو الشلل النصفي؟

الشلل النصفي Hemiplegia هو شكل من أشكال الشلل يؤثر على نصف الجسم، أي أن الذراع والساق على نفس الجانب من الجسم تتأثران. يُعد من المضاعفات الشائعة لبعض الاضطرابات العصبية مثل السكتة الدماغية.

الأسباب الشائعة للشلل النصفي

السكتة الدماغية Stroke: السبب الأكثر شيوعًا، حيث يقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.

إصابات الدماغ الرضحية: مثل الحوادث أو السقوط.

الشلل الدماغي Cerebral Palsy: غالبًا ما يُلاحظ في الأطفال بسبب تلف أثناء أو قبل الولادة.

أورام الدماغ.

التهاب الدماغ أو السحايا.

التصلب المتعدد Multiple Sclerosis

نزيف دماغي أو جلطات.

أعراض الشلل النصفي

ضعف أو شلل في الذراع والساق على جانب واحد.

فقدان التوازن أو التنسيق الحركي.

صعوبة في المشي أو الوقوف.

تيبّس العضلات أو التشنج.

تغيرات في الإحساس مثل الخدر أو التنميل.

في بعض الحالات: مشاكل في الرؤية أو النطق.

تشخيص الشلل النصفي

الفحص السريري العصبي.

الأشعة المقطعية CT أو الرنين المغناطيسي MRI لتحديد موقع وسبب الإصابة.

تحاليل دم أو فحوصات إضافية حسب الحالة.

العلاج وإعادة التأهيل للشلل النصفى

يعتمد على السبب وشدة الشلل، ويشمل:

العلاج الطبيعي Physiotherapy: لتحسين الحركة والقوة.

العلاج الوظيفي Occupational Therapy: لمساعدة المريض في أداء الأنشطة اليومية.

الأدوية لعلاج الشلل النصفي

لعلاج السبب مثل أدوية السكتة الدماغية أو التهابات.

أدوية للعضلات للتشنج.

الجراحة: في بعض حالات الأورام أو النزيف.

الدعم النفسي والاجتماعي: مهم جدًا خاصة في حالات الإعاقة الدائمة.

