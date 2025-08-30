القبض على مالك مطبعة يزور المحررات الرسمية في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والكارنيهات وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح مالية .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من الأختام وأكلاشيه بأسماء جهات مختلفة - 2 هاتف محمول - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام.