4 طن حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه | صور

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإسماعيلية، بقيمة مالية حوالى 225 مليون جنيه.

ووردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصد عناصر تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات “إتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح نارى”، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.





وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزتهم (2 طن لمخدر الحشيش – 2 طن لمخدر الهيدرو – 3 سيارات)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (225 مليون جنيه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة.