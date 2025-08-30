قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

صفقات واستثمارات كبرى قطرية قريبا.. ونواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للمستثمرين العرب .. ونتوقع توقيع إتفاقيات إماراتية جديدة

الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري
معتز الخصوصي

فخري الفقي: تصريحات رئيس وزراء قطر بشأن توقع صفقات استثمارية مع مصر نتاج لمشروع رأس الحكمة

برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية على غرار رأس الحكمة يزيد مصادر العملة الأجنبية

برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
 

أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تصريحات رئيس وزراء قطر بشأن توقيع عدد من الصفقات والاستثمارات الكبرى مع مصر قريبا نتاج لنجاح صفقة رأس الحكمة ، وأشاروا إلى أن  مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر.

في البداية قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن  تصريحات رئيس وزراء قطر بشأن توقيع عدد من الصفقات والاستثمارات الكبرى مع مصر قريبا ، تأكيد على ما سبق وصرحت به من قبل بشأن أنه من الممكن أن تكون هناك صفقات استثمارية قطرية في مصر قريبا مماثلة لصفقة رأس الحكمة وستكون هذه الصفقات نتاج لنجاح صفقة رأس الحكمة.

وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه سبق وصرح رئيس الوزراء من قبل بأنه ستكون هناك صفقات مماثلة لصفقة رأس الحكمة، ولكن هناك توقعات حينما أشار رئيس الوزراء إلى أنه حينما اجتمع بالمسئولين الإماراتيين أثناء توقيع صفقة رأس الحكمة، بأنه ستكون هناك صفقات أخرى مماثلة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، جاء في وقت سابق إلى مصر في زيارة خاطفة، ورئيس الوزراء المصري زار السعودية منذ عدة أشهر، وأشار إلى أن الصندوق السيادي السعودي سيضخ مليارات، فمن الممكن أن تكون أيضا هناك صفقات سعودية استثمارية مماثلة لصفقة مشروع رأس الحكمة، في إطار تدفقات النقد الأجنبي سواء صادرات أو السياحة أو قناة السويس.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

 وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وقالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.

وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.

و أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا كبيرًا في مستوى التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال وزير الخارجية القطري،خلال مؤتمر صحفي ، إن العلاقة مع مصر تشهد تحسنًا مستمرًا وتوسّعًا في مختلف المجالات، وهو ما يعكس إرادة القيادة في كلا البلدين لتعزيز أطر التعاون المشترك.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن شكره العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه في مصر، مؤكدًا أن هذا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والقطري.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من الصفقات والاستثمارات الكبرى بين مصر وقطر، تشمل قطاعات متنوعة، بما يدفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع ويُسهم في تحقيق مصالح الشعبين.وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن شكره العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه في مصر، مؤكدًا أن هذا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والقطري.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من الصفقات والاستثمارات الكبرى بين مصر وقطر، تشمل قطاعات متنوعة، بما يدفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع ويُسهم في تحقيق مصالح الشعبين.

ليلى زاهر
سيارات الشباب
لوتس
مي حلمي
