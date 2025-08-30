اتحاد الصناعات يستقبل مجلس القطن والكاجو الإيفواري لتعزيز التعاون الصناعي والزراعي

استقبلت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، السفير

ألبرت دولي، والمستشار القانوني لمجلس القطن والكاجو والشيا بجمهورية كوت ديفوار، Yao Zegalo Fabien، وذلك في إطار تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر والدول الأفريقية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي، أن اللقاء يأتي في سياق جهود الاتحاد لدعم التكامل الاقتصادي مع القارة الأفريقية، خصوصًا في القطاعات الزراعية والصناعات الغذائية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

من جانبه، أوضح السفير ألبيرت دولي، سفير كوت ديفوار، أن بلاده حريصة على إزالة جميع التحديات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيفوارية عرضت جميع النقاط المرتبطة بقطاع القطن والكاجو والشيا على رئيس الوزراء، والذي يعتزم القيام بزيارة عمل إلى مصر قريبًا لبحث آفاق التعاون المشترك، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود بلاده في دعم سلاسل القيمة المضافة وتعزيز الشراكة مع الجانب المصري.

فيما قال المستشار القانوني لمجلس القطن والكاجو والشيا، Yao Zegalo Fabien، إن كوت ديفوار تُعد من أكبر منتجي القطن والكاجو في أفريقيا، حيث يصل إنتاج القطن إلى نحو 350 ألف طن سنويًا، ومن المستهدف زيادته إلى 500 ألف طن بحلول عام 2025، فيما يبلغ إنتاج الكاجو أكثر من 1.5 مليون طن سنويًا.

وأوضح أن الحكومة الإيفوارية تعمل على تقليل تصدير المواد الخام، وزيادة الصناعات التحويلية بنسبة تصل إلى 50%، مع توفير حوافز ضريبية وتسهيلات استثمارية لتوطين الصناعات في المناطق الإنتاجية، مضيفاً أن هناك فرصًا واعدة أمام المستثمرين المصريين في مجالات الغزل والنسيج، وصناعات الكاجو التحويلية.

كما ألقى الضوء على قطاع زبدة الشيا، الذي يُعد من القطاعات الواعدة في كوت ديفوار، حيث يبلغ إنتاجها نحو 250 ألف طن سنويًا، وتُستخدم في الصناعات الغذائية والتجميلية، فضلاً عن إمكانية استبدالها بنسبة تصل إلى 5% من الكاكاو المستخدم في صناعة الشوكولاتة.

وأكد أن القطاع لا يزال في بداياته، ولم يشهد حتى الآن استثمارات كبيرة، مما يفتح الباب واسعًا أمام المستثمرين المصريين ليكونوا الأوائل في دخول هذا المجال.

بالمستندات .. المالية تعلن تفاصيل الأداء المالي عن العام الماضي المالية: حققنا نتائج جيدة العام الماضي لصالح الناس والاقتصاد بشراكة قوية مع القطاع الخاص



ورداً على تساؤل الدكتور شريف الجبلي بشأن وضعية المستثمر المصري هناك، أوضح المستشار القانوني أن المستثمر المصري سيكون شريكًا مباشرًا مع الدولة، حيث تقوم الحكومة بتوريد المحصول لشريكها المستثمر، وتضمن له الكميات المتفق عليها، فضلاً عن تصدير الكميات المخصصة وفق العقود المبرمة، بما يوفر بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار.

كما أكد الدكتور شريف الجبلي، في نهاية اللقاء، أن اتحاد الصناعات المصرية ملتزم بدعم المستثمرين المصريين الراغبين في التوسع نحو الأسواق الأفريقية، مشيدًا بالفرص الكبيرة المتاحة في كوت ديفوار، ومؤكدًا أن هذا التعاون سيعزز من التكامل الصناعي المصري الأفريقي، ويخدم أهداف التنمية المستدامة في القارة.