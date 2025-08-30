خالد الغندور يوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب حكام المباريات..تفاصيل

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة شديدة اللهجة لـ الاندية المصرية بشأن حكام المباريات.

وكتب خالد الغندور:"لما يكون حكم ظلمك في اكثر من حالة زي ما بتقول و الطبيعي بتاعك انك بتعترض و بتعمل بيانات فكان الطبيعي انك تعترض علي وجود هذا الحكم لكن انك توافق و ترحب معني كده انك موافق علي اخطاء الحكم الاجنبي و رافض و منسحب لو كان الحكم مصري".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حكم مباراة الزمالك ووادي دجلة.

وكتب شوبير عبر “فيسبوك”: "محمود بسيوني حكماً لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري، ووائل فرحان حكم تقنية الفيديو".

وركَّز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، خلال مران أمس، الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على تخصيص عدة فقرات فنية خلال مران اليوم، ووجه البلجيكي يانيك فيريرا وجهازه المعاون، اللاعبين، خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران، خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.