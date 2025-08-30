قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد
تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي بالدوري الممتاز
قرار عاجل .. منع البلوجر نرمين طارق من مغادرة البلاد
المالية: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1لـ 2 مليار دولار سنويًا
وزير المالية: تحقيق فائض أولي 3.6% في الموازنة يعزز الاستقرار المالي
أصغر إمام جامع.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بتكلفة 100 مليون جنيه..افتتاح تطوير شارع نبوية موسي وكوبري مشاه المجمع الإسلامي بالقليوبية

جولة وزيرة التنمية المحلية
جولة وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

 افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمحافظ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية كوبري مشاة "المجمع الإسلامي" الجديد على محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، والذي يمثل إضافة حضارية هامة لتسهيل حركة عبور المواطنين بشكل آمن. بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 48 مليون جنيه.

تم إنشاء الكوبري من هيكل معدني يزن 81 طنًا، ويمتد بطول 43 مترًا وعرض 6 أمتار، على ارتفاع 6 أمتار. وقد صُمم المشروع مع تجهيزات مستقبلية لتركيب مصاعد كهربائية لخدمة كبار السن وذوي الهمم، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان والحد من الحوادث الناتجة عن العبور العشوائي للطرق السريعة.

مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق

وفي محطة أخرى من الجولة، افتتحت الوزيرة والمحافظ أعمال تطوير شارع نبوية موسى (المعروف سابقًا بشارع الرشاح) في حي شرق شبرا الخيمة، والذي شهد عملية تطوير شاملة بتكلفة بلغت 52 مليون جنيه، بدعم من وزارة التنمية المحلية.

شملت أعمال التطوير، التي امتدت بطول 1650 مترًا وعرض يصل إلى 25 مترًا، إنشاء أرصفة حديثة، وجزيرة وسطى، وتركيب أعمدة إنارة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تشجير وتنسيق حضاري وتوفير مواقف منظمة للسيارات وشبكات لتصريف مياه الأمطار .

من جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة قامت بتمويل مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع نبوية موسي ( الرشاح )  بمبلغ 52 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

وأوضحت د.منال عوض  أن الوزارة حريصة على تطوير العديد من الشوارع والطرق المحلية والبنية التحتية فى مختلف المحافظات بما يساهم فى تحسين جودة معيشة المواطنين وتوفير بيئة آمنة ونظيفة لهم وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة لهم وتسهيل المرور وربط المناطق الحيوية بالسكنية .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بإنشاء عدد من المطبات في شارع نبوية موسي عقب افتتاحه وتطويره استجابة لمطالب عدد من الأهالي والأسر بسبب وجود عدد من المدارس في الشارع وحماية للأطفال والمواطنين ، كما وجهت الدكتورة منال عوض برفع كفاءة وطلاء واجهات عدد من العقارات المتواجدة في بداية شارع نبوية موسي بالتنسيق بين المحافظة .

 ومن جانبه أكد المحافظ أيمن عطية أن هذا مشروع كوبري مشاه المجمع الإسلامي   يعكس اهتمام المحافظة بتوفير بنية تحتية آمنة للمشاة، مشددًا على أن المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية تأتي على رأس أولويات خطط التنمية بالمحافظة.

وأشار المهندس أيمن عطية إلى أن شارع الرشاح  كان يعاني سابقًا من انتشار الإشغالات والمخالفات، حيث تم إزالتها بالكامل لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة. وأضاف أن المشروع لا يقتصر أثره على تحسين المظهر العام، بل يمثل أيضًا محورًا مروريًا بديلاً يربط طريق ترعة الإسماعيلية بمحور العصار، مما يساهم في تخفيف الكثافات المرورية. كما يخدم المشروع مسار العائلة المقدسة من خلال رفع كفاءة الشوارع المحيطة بكنيسة العذراء مريم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور إيهاب حسن سكرتير عام القليوبية والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب .

ومن جانبهم قدم الأهالي منطقة شبرا الخيمة الشكر لوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية علي أعمال التطوير وتوسعة شارع نبوية موسي وإنشاء كوبري  المشاة الجديد للحفاظ علي سلامة وحياة المواطنين .

