قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الحيوية
الحبس 6 أشهر اليوتيوبر هشام المصري بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره
توقف الحركة على خط مطروح بالكامل بعد انقلاب عربات قطار ركاب
الكشف عن الموعد.. مقترح لإقامة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان في القاهرة
خبير تربوي يكشف أسباب الهجوم على نظام البكالوريا المصرية
قبل إعلان النتيجة رسيما.. مؤشرات مهمة لجميع كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
ننشر صور انقلاب القطار 1935 الروسي المكيف قرب الضبعة واستدعاء الأوناش
أوكرانيا: فتح تحقيق في مقـ.تل رئيس البرلمان السابق بالرصاص غرب البلاد
بدء الدراسة بـ7 كليات.. وزير التعليم العالي يفتتح جامعة السادات الأهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صحة الشيوخ: مصر حصن منيع ومدافع صادق عن قضايا الأمة العربية

محمد البدري
محمد البدري
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في المنيا، أن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من حملات مشبوهة ومحاولات بائسة للتشكيك في دور مصر الإقليمي والدولي، لن ينجح في النيل من استقرار الدولة أو مكانتها الراسخة، بفضل وعي شعبها واصطفافه حول قيادته السياسية ومؤسسات الدولة.

وشدد  البدري في تصريحات صحفية له اليوم، على أن مصر، بقيادتها السياسية الرشيدة، تواصل أداء دورها التاريخي كحصن منيع ومدافع صادق عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ستظل في وجدان كل مصري باعتبارها قضية مركزية تمثل الضمير العربي والواجب الإنساني، لافتًا إلى الإخوان لم يكونوا يومًا جزءًا من النضال العربي الحقيقي، بل كانوا عبئًا على أوطانهم، واليوم يحاولون الاستثمار في معاناة الشعوب بعد أن فشلوا في تقديم أي رؤية وطنية أو دعم حقيقي.

وأوضح البدري أن الدولة المصرية لا تحتاج إلى شهادات من جماعة لفظها الشعب وكشف حقيقتها، فمواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية وللاستقرار الإقليمي ثابتة وموثقة في مسارات التاريخ، وليست شعارات زائفة كما تحاول الجماعة الترويج، مؤكدًا أن مصر هي من تقف سدًا منيعًا أمام تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة، كما تقف أمام سياسيات التجويع الخسيسة للاحتلال الصهيوني الذي يهدف لقتل الشعب الفلسطيني ببطئ وإجباره على التهجير.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى دائمًا لاستغلال القضايا القومية الكبرى، عبر نشر خطاب مضلل يختبئ خلف الدين والوطنية، بينما يخدم في جوهره أجندات معادية تستهدف الدولة المصرية وهز صورتها في الخارج، موكدًا أن سجل هذه الجماعة الأسود، المليء بالتحالفات المشبوهة والارتباطات الخارجية، يفضح كل ادعاءاتها، وأن الشعب المصري الذي ثار عليها وأسقط مشروعها التخريبي، لن يسمح بعودتها أو استغلالها لقضايا الأمة من جديد.

الإخوان محمد البدري مجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات واصابات

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

الاحتلال

30 آلية إسرائيلية تجتاح سوريا وتوتر أمني في الجنوب

أرشفية

أخبار توك شو..استقرار الذهب والعملات والطقس..وليلة سوداء على إسرائيل في معركة غزة

أرشيفية

إحياء ذكرى نجيب محفوظ.. 19 عامًا على رحيله وأثره لا يموت في الأدب العربي

بالصور

أطعمة تُسرّع وتيرة الشيخوخة وتُفقد البشرة شبابها .. احذرها

أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية
ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية
ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025
بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025
بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض العظام والأسنان والمسالك البولية

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد