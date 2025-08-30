أخبار التكنولوجيا |مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025.. موجة استقالات تهز مشروع الذكاء الاصطناعي العملاق في ميتا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



سامسونج تستعد لمفاجأة سبتمبر .. ماذا ستعلن خلال أيام؟



أعلنت شركة سامسونج عن موعد حدثها القادم الذي سيكون على غرار أحداث Galaxy Unpacked، وذلك في 4 سبتمبر 2025.



مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025



أعلنت شركة مايكروسوفت، أن مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot سيصبح متاحا على أجهزة التلفزيون، ليبدأ ظهوره أولا مع مجموعة تلفزيونات وشاشات سامسونج الذكية لعام 2025.



FreeBuds SE 4 من هواوي.. سماعات لاسلكية بإلغاء ضوضاء نشط وتصنيف IP54



أعلنت شركة هواوي رسميا عن سماعات FreeBuds SE 4 اللاسلكية، والتي تعد أول طراز ضمن سلسلة SE يدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشط ANC.

أعلن تطبيق واتساب عن إصلاح ثغرة أمنية في نسختيه على نظامي iOS وmacOS، جرى استغلالها في هجمات “يوم الصفر” موجهة ضد عدد محدود من المستخدمين.

تشير موجة الاستقالات الأخيرة إلى أن مشروع “ميتا”Superintelligence Labs (MSL)، الذي يفترض أن يكون بوابة ميتا نحو الذكاء الاصطناعي العام، قد بدأ بداية متعثرة.

خاصية حصرية لآيفون.. جوجل تطرح ميزة بطاقات الاتصال عالميا

بدأت شركة جوجل توسيع نطاق طرح ميزة بطاقات الاتصال Calling Cards ضمن تطبيق Google Phone، وهي وظيفة مشابهة لخاصية Contact Poster التي قدمتها آبل لمستخدمي آيفون منذ عام 2023.

لمنافسة تطبيقات الدردشة.. تيك توك يزود الرسائل الخاصة بميزات جديدة

أعلن تطبيق تيك توك، عن تحديث جديد يضيف مزايا متطورة للرسائل المباشرة DMs، من أبرزها إمكانية إرسال رسائل صوتية تصل مدتها إلى 60 ثانية، إلى جانب دعم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بشكل موسع، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية.

إطلاق HyperOS 3.. كل ما تحتاج لمعرفته عن نظام تشغيل شاومي الجديد

أعلنت شركة شاومي، في حدث خاص بالصين عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل HyperOS 3، والذي يأتي بمجموعة كبيرة من التحسينات، وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحديثات بصرية، بالإضافة إلى دعم موسّع للتكامل بين الأجهزة.