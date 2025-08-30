قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الحيوية
الحبس 6 أشهر اليوتيوبر هشام المصري بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره
توقف الحركة على خط مطروح بالكامل بعد انقلاب عربات قطار ركاب
الكشف عن الموعد.. مقترح لإقامة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان في القاهرة
خبير تربوي يكشف أسباب الهجوم على نظام البكالوريا المصرية
قبل إعلان النتيجة رسيما.. مؤشرات مهمة لجميع كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
ننشر صور انقلاب القطار 1935 الروسي المكيف قرب الضبعة واستدعاء الأوناش
أوكرانيا: فتح تحقيق في مقـ.تل رئيس البرلمان السابق بالرصاص غرب البلاد
بدء الدراسة بـ7 كليات.. وزير التعليم العالي يفتتح جامعة السادات الأهلية
أخبار التكنولوجيا |مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025.. موجة استقالات تهز مشروع الذكاء الاصطناعي العملاق في ميتا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

سامسونج تستعد لمفاجأة سبتمبر .. ماذا ستعلن خلال أيام؟
 

أعلنت شركة سامسونج عن موعد حدثها القادم الذي سيكون على غرار أحداث Galaxy Unpacked، وذلك في 4 سبتمبر 2025. 


مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025


أعلنت شركة مايكروسوفت، أن مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot سيصبح متاحا على أجهزة التلفزيون، ليبدأ ظهوره أولا مع مجموعة تلفزيونات وشاشات سامسونج الذكية لعام 2025. 


FreeBuds SE 4 من هواوي.. سماعات لاسلكية بإلغاء ضوضاء نشط وتصنيف IP54
 

أعلنت شركة هواوي رسميا عن سماعات FreeBuds SE 4 اللاسلكية، والتي تعد أول طراز ضمن سلسلة SE يدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشط ANC.


ثغرة صادمة في واتساب.. اختراق صامت يهدد مستخدمي آيفون وماك
 

أعلن تطبيق واتساب عن إصلاح ثغرة أمنية في نسختيه على نظامي iOS وmacOS، جرى استغلالها في هجمات “يوم الصفر” موجهة ضد عدد محدود من المستخدمين.


رغم الرواتب الفلكية.. موجة استقالات تهز مشروع الذكاء الاصطناعي العملاق في ميتا
 

تشير موجة الاستقالات الأخيرة إلى أن مشروع “ميتا”Superintelligence Labs (MSL)، الذي يفترض أن يكون بوابة ميتا نحو الذكاء الاصطناعي العام، قد بدأ بداية متعثرة. 

خاصية حصرية لآيفون.. جوجل تطرح ميزة بطاقات الاتصال عالميا

بدأت شركة جوجل توسيع نطاق طرح ميزة بطاقات الاتصال Calling Cards ضمن تطبيق Google Phone، وهي وظيفة مشابهة لخاصية Contact Poster التي قدمتها آبل لمستخدمي آيفون منذ عام 2023.

لمنافسة تطبيقات الدردشة.. تيك توك يزود الرسائل الخاصة بميزات جديدة

أعلن تطبيق تيك توك، عن تحديث جديد يضيف مزايا متطورة للرسائل المباشرة DMs، من أبرزها إمكانية إرسال رسائل صوتية تصل مدتها إلى 60 ثانية، إلى جانب دعم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بشكل موسع، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية.

إطلاق HyperOS 3.. كل ما تحتاج لمعرفته عن نظام تشغيل شاومي الجديد

أعلنت شركة شاومي، في حدث خاص بالصين عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل HyperOS 3، والذي يأتي بمجموعة كبيرة من التحسينات، وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحديثات بصرية، بالإضافة إلى دعم موسّع للتكامل بين الأجهزة.

