قائمة منتخب مصر في البطولة الأفريقية للناشئين لكرة السلة

أعلن هيثم كامل، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 16 عامًا، قائمة الفراعنة، التي ستخوض بطولة أفريقيا «الأفروباسكت»، والتي تقام في رواندا في الفترة من 2 إلى 14 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين في البطولة 12 لاعبًا وهم، محمد حسن، أدهم يسري، عمر حاتم، يحيى ممدوح، يحيى سهيل، سيف الله أحمد، كريم هندي، حمزة جابر، حسين يوسف، آدم تامر، مالك طه، أحمد حسن عرابي.



يرأس البعثة في رواندا، العقيد أحمد الشرقاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئين كلا من، هيثم كامل مديرًا فنيًا، محمد أشرف توفيق مدربًا عامًا، أحمد هشام مدربًا، زياد والي مديرًا إداريًا، وليدي نجيب إداريا، علاء لطفي محلل أداء، دكتور إسلام كاسب طبيب الفريق.