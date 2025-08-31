هل الإيمان يزيد وينقص حسب الأعمال والطاعات؟.. دينا أبو الخير توضح| فيديو

قالت الداعية الإسلامية، الدكتورة دينا أبو الخير، إن الإيمان لدى الإنسان قابل للزيادة والنقصان، مشيرة إلى أن ذلك يحدث على مدار اليوم، وفي مختلف الأوقات، بحسب الأعمال والطاعات، والبُعد أو القرب من الله.

وأضافت دينا أبو الخير، خلال لقاء لها في برنامج "وللنساء نصيب"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن زيادة الإيمان تتعلق بالسكينة التي يُنزلها الله في قلوب المؤمنين؛ ما يجعلهم أكثر ثباتًا وقوة في دينهم، موضحة أن الالتزام بالقرآن والسنة، والمتابعة المستمرة للأوامر الإلهية؛ يعزز الإيمان ويجعله متينًا ومستقرًا.

وأشارت أبو الخير، إلى أن القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة في عدة آيات، منها قوله- تعالى-: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم»، بالإضافة إلى موقف المسلمين في غزوة أُحُد؛ حين زادهم الخوف قوة وإيمانًا، حين قالوا: "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأوضحت الداعية، أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- بيّن أن بعض الأفعال قد تؤثر في الإيمان، مشيرة إلى أن الإنسان الذي يرتكب المعاصي مثل شُرب الخمر أو السرقة في حال كان مؤمنًا؛ ينقُص إيمانه، ولكن لا يُعد كفرًا كاملًا، ما يعني أن الإيمان قابل للنقص مؤقتًا مع العودة للتوبة والطاعة.